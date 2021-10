Etats-Unis – Bill Cosby visé par une nouvelle plainte pour viol au civil

États-Unis : Bill Cosby visé par une nouvelle plainte pour viol au civil

Bill Cosby, qui a été mis accusé de viol par des dizaines de femmes, est sorti de prison à la fin du mois de juin après l’annulation d’une première condamnation.

Libéré de prison fin juin, le comédien Bill Cosby fait l’objet d’une nouvelle plainte au civil de la part d’une actrice qui l’accuse de l’avoir droguée et violée il y a plus de 30 ans et qui réclame 125 millions de dollars (115 millions de francs) de dommages et intérêts devant un tribunal du New Jersey.