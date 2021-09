Écologie : Bill Gates collecte 1 milliard de dollars pour financer les énergies propres

La somme a été récoltée auprès de sept grandes entreprises, dont General Motors et Microsoft, a annoncé lundi Breakthrough Energy, une organisation fondée par le milliardaire philanthrope.

Une organisation fondée par Bill Gates, Breakthrough Energy, a annoncé lundi avoir collecté plus d’un milliard de dollars auprès de sept grandes entreprises, dont Arcelor Mittal, BlackRock et General Motors, pour financer le développement des énergies propres.

Les premiers participants à cette initiative, baptisée «Catalyst», incluent également American Airlines, Bank of America, Boston Consulting Group, et Microsoft.

Les sommes récoltées pour l’instant équivalent à plus d’un milliard de dollars et ont été accordées sous la forme de subventions, d’actions et d’engagements à acquérir les technologies développées, a précisé un porte-parole de l’organisation.