C’est ironiquement par le biais d’une app uniquement disponible sur iOS que Bill Gates a confirmé qu’il préférait toujours les smartphones sous Android plutôt que les iPhone. «J’utilise en fait un smartphone Android», a déclaré le cofondateur de Microsoft au journaliste Andrew Ross Sorkin lors d’une interview sur le réseau social très en vogue Clubhouse, qui mise sur les échanges vocaux en direct, et à laquelle son cofondateur, Paul Davidson, participait. «Comme je veux rester au fait de tout ce qui se passe, je joue souvent avec des iPhone, mais celui que j’utilise au quotidien est un Android», a précisé Bill Gates, rapporte MacRumors .

«Certains fabricants d’appareils sous Android pré-installent des logiciels Microsoft d’une façon qui me facilite la tâche», a continué le milliardaire en motivant son choix. «Ils sont plus flexibles sur la façon dont le logiciel s’intègre au système d’exploitation. C’est donc à cela que je me suis habitué. Vous savez, beaucoup de mes amis ont des iPhone, il n’y a donc pas d’exclusivité», a-t-il ajouté.