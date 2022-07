Post viral : Bill Gates surprend le web en publiant son ancien CV

Le cofondateur de Microsoft a partagé sur LinkedIn son curriculum vitae de 1974, soit avant la création de la célèbre firme informatique.

«Que vous soyez récemment diplômé ou que vous ayez abandonné l’université, je suis sûr que votre CV est bien plus intéressant que le mien il y a 48 ans», a écrit Bill Gates sur le réseau social LinkedIn sur le ton de l’autodérision. Le cofondateur de Microsoft a partagé son ancien curriculum vitae de 1974, quand, âgé de 18 ans et étudiant de première année à l’Université de Harvard , il proposait ses services à de potentiels employeurs en tant qu’analyste de systèmes ou programmeur. Une publication qui n’est pas passée inaperçue.

On y apprend que William Henry Gates, de son vrai nom, avait déjà créé en 1971 un programme informatique conçu pour organiser les horaires des écoles secondaires privées. Ce projet lui a rapporté plus de 10’000 dollars. Le jeune homme mentionne aussi avoir collaboré l’année suivante avec Paul Allen , qui deviendra l’autre cofondateur de Microsoft, sur un système informatique permettant aux ingénieurs d’analyser le trafic routier. Le CV indique par ailleurs qu’il aspire à un salaire annuel de 12’000 dollars, mais se dit ouvert à toute autre rémunération. Il précise aussi que le lieu de travail lui est indifférent.

De nombreux utilisateurs ont été surpris de remarquer que le milliardaire et philanthrope a intégré des détails physiques à son ancien CV. On apprend ainsi qu’il mesurait 1,78 m et pesait environ 59 kg. Dernier détail, le CV semble avoir été tapé à la machine à écrire, le logiciel de traitement de texte Word et le système Windows n’ayant à l’époque pas encore été inventés par sa future entreprise…