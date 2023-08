CFF: billet dégriffé, correspondance ratée, à vous de gérer

Tout son périple à travers la Suisse s’est bien passé. Tout, sauf le tout début. Maurice* est parti jeudi dernier à 5h13 du matin de Monthey (VS), direction les Grisons, avec correspondances à Saint-Maurice, Lausanne, Zurich et Coire. Prix du billet dégriffé: 27,20 fr. au lieu des 56 fr. du ticket normal. Sauf que son premier train a eu du retard et qu’il a raté la correspondance à Saint-Maurice.