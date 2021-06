Coronavirus : Billets d’avion non remboursés: deux compagnies sous enquête

British Airways et Ryanair sont visés par une enquête au Royaume-Uni concernant le remboursement des billets pendant la pandémie.

La compagnie aérienne britannique British Airways et l’irlandaise Ryanair sont visées par une enquête concernant le non-remboursement de billets pendant la pandémie, a annoncé mercredi le gendarme britannique de la concurrence. L’Autorité de la concurrence (Competition and Markets Authority) explique dans un communiqué qu’elle entend déterminer si ces deux transporteurs ont enfreint la loi sur la protection des consommateurs. Cette enquête sur British Airways et Ryanair intervient après un examen de l’ensemble du secteur lancé en décembre 2020 par la CMA.

Mais «les clients ont réservé ces vols de bonne foi et n’ont pas été en mesure légalement de les prendre en raison de circonstances sur lesquelles ils n’avaient aucune prise. Nous pensons que ces personnes devraient récupérer leur argent», complète-t-il. La CMA ne peut pas dire à ce stade si ces compagnies aériennes n’ont pas respecté la loi. Son rôle est de résoudre le problème auprès des compagnies, mais seul un tribunal in fine pourrait se prononcer su le non-respect de la législation.

Dans une réaction transmise à l’Agence France Presse (AFP), Ryanair assure avoir procédé à des remboursements «au cas par cas» et quand c’était «justifié». «Depuis juin 2020, tous nos clients ont pu réserver un nouveau vol sans frais et cette option a été choisie par des millions de clients au Royaume-Uni», ajoute le transporteur à bas coûts. De son côté, un porte-parole de British Airways rappelle que la compagnie a accordé plus de 3 millions de remboursements pendant la crise et aidé des millions de voyageurs à changer leur billet.