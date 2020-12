Les usagers des CFF l’auront sans doute constaté: les billets dégriffés, en 2020, se sont faits rares. Et comme cette année, leur volume à l’avenir dépendra de l’ampleur de l’épidémie de Covid-19, ainsi que l’ont annoncé les CFF jeudi. D’ici à la fin 2023, la compagnie s’engage à proposer 200 millions de francs de rabais via les dégriffés sur le prix de base des billets.

Début mars 2020, les CFF et le Surveillant des prix avaient signé un accord. La compagnie de transport s’engageait à proposer 100 millions de francs de rabais via les dégriffés. La pandémie en a décidé autrement: en cohérence avec la recommandation des autorités de rester chez soi, leur vente a été suspendue de mi-mars à début juin. Depuis, ils sont revenus, mais sont assez peu nombreux.

Mais Monsieur Prix n’a pas souhaité en rester là, d’autant que le prix du sillon, c’est-à-dire ce que coûte aux CFF l’exploitation du réseau ferroviaire, va diminuer dès l’an prochain. Or aucune baisse générale de prix n’est prévue, ni sur les billets, ni sur les abonnements, tant la situation économique est délicate pour les CFF. Après discussion, les CFF et le Surveillant des prix ont donc signé un nouvel accord vendredi dernier, arrêtant un montant minimal de 200 millions pour 4 ans, 2020 compris, soit une moyenne de 50 millions par an.