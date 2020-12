Lausanne : Billets en ligne: Viagogo gagne au Tribunal fédéral

Malgré de nombreux soucis perçus par les clients de la plateforme de billets, le Tribunal fédéral n’a pas pris en compte la plainte du Secrétariat d’État à l’économie (Seco).

Le Secrétariat d’État à l’économie avait engagé en septembre 2017 une action civile auprès du Tribunal de commerce du canton de Zurich sur la base de nombreuses plaintes déposées en Suisse et à l’étranger contre Viagogo.

Pas de fausse déclaration

Viagogo ne prétend pas être le premier vendeur et ne fait ainsi pas de fausse déclaration sur son modèle d’affaires, précisent les juges de Mon Repos. En outre, le prix à payer et les taxes sont connus de l’acquéreur au moment de l’achat.

Fondée en 2006 et basée en Suisse depuis 2012, la plateforme est présente à travers plus de 70 noms de domaines dans de nombreux pays. L’ensemble de l’offre de l’entreprise est accessible à partir de ces sites.

Durant la procédure devant le tribunal de commerce de Zurich, la société a publié un avertissement sur ses sites internet affirmant: «Nous représentons le marché secondaire de billets pour les événements en direct le plus grand au monde. Les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent être moins ou plus élevés que la valeur nominale».