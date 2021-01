Ghost Festival : Billets en vente pour un festival fictif

Le Ghost Festival n’aura jamais lieu. Aucune arnaque pourtant: les fonds récoltés par la billetterie serviront à soutenir la scène musicale suisse.

Ils sont pr ès de 300 artistes suisses à l’affiche du festival, programmé pour les 27 et 28 février 2021. Pourtant Patent Ochsner, Carrousel, Black Sea Dahu, Stephan Eicher, Jaël, KT Gorique, Makala, Klischée, Steffe La Cheffe et tous les autres ne mont e ront jamais sur scène. Le Ghost Festival l’annonce clairement: il n’aura jamais lieu.

Ce festival fictif a été monté pour venir en aide aux artistes suisses qui ne peuvent plus se produire d e puis des mois e n raison de la crise sanitaire. L’argent récolté par la vente des billets (de 20 à 100 francs) et les articles de merchandising , sera entièrement reversé, à part s égale s , aux musiciens à l’affiche et à leur s techniciens, soit près de 1300 personnes.