Football – Billets nominatifs: le foot suisse en sursis

Les supporters (ici YB), généralement opposés à la mesure, ont encore une saison devant eux. AFP

Le 19 novembre, sous l’impulsion de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), l’idée des billets nominatifs obligatoires partout en Super League se dessinait furieusement. Il s’agissait de prendre des mesures fortes et rapides pour enrayer les débordements et les violences qui ont existé dans les stades, avec pour point d’orgue le derby entre GC et Zurich le 23 octobre. Le tout en contrôlant mieux les identités.

Aujourd’hui, les discussion s menées entre le CCDJP, les commandants de police et les autorités compétentes en matière d’homologation (celles qui autorisent les matches) ont débouché sur l’idée d’une concertation plus élargie, entre toutes les parties, dont la SFL, réfractaire à cette mesure. Et cela demandera un peu de temps, qui manquera sans doute pour l’introduction ferme de la mesure dès la saison prochaine.

Soutien de Viola Amherd

Cela ne dit pas que la chose n’existera pas. Il y a une forte volonté politique, notamment portée par la Conseillère fédérale Viola Amherd, d’introduire les billets nominatifs. Mais au moins s’est-on donné le temps d’étudier ce choix et les modalités de sa mise en œuvre, voire d’envisager d’autres possibilités.

La SFL a aussitôt communiqué pour se féliciter du temps pris pour l’étude de la mise en œuvre dudit projet. Son chef de presse, Philipp Guggisberg, explique: « Oui, c’est ce que nous désirions, dit-il. Nous avons de notre côté une task force qui étudie la question de la sécurité dans les stades. Maintenant, nous allons pouvoir discuter tous ensemble. »