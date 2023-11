Billie Eilish a fait appel à la justice pour se protéger d’un fou

Dans les documents juridiques obtenus par TMZ , la chanteuse de 21 ans a affirmé que cet homme de 53 ans lui a envoyé, ainsi qu’à sa famille, des centaines de messages inquiétants, ainsi que des menaces de mort contre son grand frère Finneas, qui travaille avec elle . La star a précisé que cet individu s’était même présenté en personne chez elle et chez ses proches. Elle a ainsi demandé une protection pour son père, sa mère, son frère et une amie proche de la famille, Zoe Donahoe. Billie a dit avoir subi «des blessures émotionnelles graves, des craintes pour sa sécurité et celle de sa famille et de ses amis, ainsi qu’une perte continue de paix, de tranquillité et d’espace personnel résultant de cas répétés de harcèlement.»

Dans sa demande, celle qui ne s’est jamais sentie désirable a décrit la situation. «C’est aussi particulièrement pénible pour moi que cet homme sache où je vis et qu’il s’est approché de ma résidence, et apparemment celle de mes parents également, pour tenter de me retrouver, a-t-elle déclaré. Je crains aussi qu’il sache où vivent Finneas et Zoe et que s’il n’est pas retenu, il poursuivra son harcèlement contre nous tous, donnera suite à ses menaces et fera tout pour réaliser ses fantasmes fous.» Le 4 novembre 2023, l’intriguant s’est présenté devant la villa de Billie, à Los Angeles, et a sonné plusieurs fois à l’interphone, à 2 h 12 du matin, a rapporté l’artiste. Finalement, des policiers sont arrivés et ont intercepté le harceleur. Ils ont fouillé ses poches et son sac et l’ont renvoyé chez lui vers 3 h 00 du matin.