Billie Eilish aimerait s’habiller comme bon lui semble

Billie Eilish, qui a célébré ses 21 ans en grande pompe en décembre 2022, s’est fendue les 26 et 27 mai 2023 de plusieurs stories pour exprimer son ras-le-bol des jugements portés sur son apparence. «J’ai passé les cinq premières années de ma carrière à me faire critiquer par des imbéciles car j’étais habillée comme un garçon. On m’a constamment dit que je serais plus sexy si j’agissais comme une femme», a notamment déploré l’Américaine de 21 ans qui, à l’époque de son tube «Bad Guy», s’affichait avec des tenues décontractées.