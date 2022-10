États-Unis : Billie Eilish aurait un nouvel homme dans sa vie

C’est la rumeur qui agite les réseaux sociaux depuis le 15 octobre. Billie Eilish, 20 ans, et qui compte une statue de cire ratée, serait en couple avec Jesse Rutherford, de onze ans son aîné, qu’elle connaît depuis qu’elle est ado. Dans une vidéo partagée sur Twitter, on peut voir la chanteuse et le chanteur du groupe The Neighbourhood se tenir la main dans le parc Universal Studios, à Hollywood.