Actualisé il y a 1h

États-Unis

Billie Eilish dénonce le culte du corps dans une vidéo forte

La jeune chanteuse n’en peut plus que son apparence soit jugée constamment. Elle pousse un coup de gueule dans un clip qu’elle a réalisé.

C’est à travers une vidéo forte que Billie Eilish, 18 ans, a fait passer un message puissant à tous ceux qui ne cessent de la critiquer. Dans «Not My Responsability», l’Américaine se montre sensuelle tout en ôtant des couches de vêtements. «Est-ce que vous me connaissez vraiment? Vous avez des avis sur mes opinions, ma musique, mes vêtements, mon corps. Certaines personnes détestent ce que je porte d’autres en font l’éloge. Certaines personnes me couvrent de honte. Je sais que vous me regardez. Tout le temps. Je ressens votre désapprobation», commence-t-elle dans son monologue.

L’interprète du hit «Bad Guy» enchaîne ensuite sur son physique: «Voudriez-vous que je sois plus petite, plus faible, plus douce, plus grande? Voudriez-vous que je sois plus silencieuse? Est-ce que mes épaules vous provoquent? Ma poitrine? Mon ventre? Mes hanches? C’est le corps avec lequel je suis née. Si je porte des habits confortables, cela veut dire que je ne suis pas une femme? Si j’ôte une couche, cela fait-il de moi une pute? Bien que vous n’ayez jamais vu mon corps vous le jugez. Pourquoi?».

Plus loin, elle affirme encore que les gens se basent constamment sur l’apparence pour juger. «Si je porte trop de vêtements, ou si je n’en porte pas assez – qui décide de ce que cela fait de moi? Ma valeur est-elle uniquement basée sur ce que vous voyez de moi?» questionne-t-elle.

Cette vidéo produite et réalisée par Billie Eilish était à l’origine destinée à être diffusée durant chacun de ses concerts. À cause de la pandémie, ceux-ci ont tous été annulés. On ignore encore quand l’Américaine pourra reprendre sa tournée.