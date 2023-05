La chanteuse Billie Eilish est de nouveau célibataire

Billie Eilish, 21 ans, et Jesse Rutherford, 31 ans, ont officialisé leur relation en novembre 2022. IMAGO/Cover-Images

Tout est fini entre Billie Eilish et son copain Jesse Rutherford. «Nous pouvons confirmer que Billie et Jesse se sont séparés à l’amiable et sont restés de bons amis», a déclaré l’agent de l’interprète de «Bad Guy» à Page Six, mercredi 17 mai 2023.

S’ils ne se sont pas encore exprimés à ce sujet, la chanteuse de 21 ans et le rocker de 31 ans n’avaient plus été revus ensemble depuis leur venue au Festival de Coachella, en avril 2023. L’Américaine était ensuite apparue sans son compagnon au Met Gala, à New York, le 1er mai 2023. Plus tard dans la soirée, lors d’une afterparty, Billie avait été vue très proche de la comédienne queer, Ava Capri. Mais la rumeur d’infidélité de la star, qui fait ses débuts d’actrice, avait aussitôt été balayée par son agent.

Billie et Jesse avaient officialisé leur relation sur Instagram le 1er novembre 2023. Leur romance avait créé la polémique à cause de leurs dix ans d’écart. Mais Billie, qui avait 20 ans quand elle a rencontré Jesse, n’y a jamais prêté attention. Son grand frère, Finneas, avec lequel elle travaille depuis le début de sa carrière, avait, lui, pris sa défense. «Je veux que ma sœur soit heureuse et en sécurité. C’est une adulte parfaitement en droit de prendre ses propres décisions», avait-il déclaré.