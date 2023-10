Billie Eilish et Finneas rendent hommage à l’association de maman

C’était une grande réunion de famille, mardi 24 octobre 2023, du côté de Los Angeles. Billie Eilish, son frère Finneas et leur père Patrick O’Connell ont assisté à la première soirée de soutien de l’association de leur mère. Support+Feed offre des repas écoresponsables et véganes et milite également pour le climat.

Au cours de cette soirée, à laquelle était présente Janelle Monáe, Benny Blanco ou Moby, Billie, saluée pour voyager en classe éco, et son frangin ont rendu hommage à l’action de leur mère, Maggie Baird. «Quand je te regarde, je me dis: «Bon sang, tu as fait tout ça!» Je suis tellement admirative de ma maman et j’aspire chaque jour à lui ressembler. C’est une chose tellement incroyable ce que tu as fait jusqu’ici. Tu m’impressionnes tellement», a dit la chanteuse américaine de 21 ans, dont les propos ont été relayés par «People». Finneas, qui compose tous les morceaux de sa star de sœur, a rappelé que la création de l’association était simplement dû au fait que lui et Billie avaient produit «un tas de musique depuis leur chambre»: «Nous avons remboursé l’hypothèque de notre maman. Dans la foulée, elle a immédiatement créé cette association à but non-lucratif. À bien des égards, elle est notre étoile polaire qui nous guide et notre boussole morale dans tous les domaines de notre vie. C’est profondément émouvant de voir ce projet devenir une entreprise à part entière. De voir tous ces gens prendre le temps de donner tout ce qu’ils peuvent: du temps, de l’argent ou des compétences.» Maggie Baird a également pris la parole au cours de la soirée pour saluer l’engagement financier de ses enfants dans son association. «Vous avez fait en sorte que tout cela puisse se faire. Que vous l’admettiez ou non, vous nous avez financés. Vous avez parlé de nous. Vous avez incité d’autres artistes à nous rejoindre», a-t-elle déclaré.