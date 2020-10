Vert ou rose? : Billie Eilish et les baskets de la discorde

Cinq ans après la robe dont les couleurs avaient divisé les internautes, l’interprète de «No Time To Die» a ouvert un nouveau débat avec ses chaussures.

Après la robe de 2015 – que certains voyaient blanc et or alors que d’autres juraient qu’elle était bleu et noir – voici la basket! Et ce nouveau casse-tête à propos de couleur, on le doit à Billie Eilish. Dans sa story Instagram, le 17 octobre 2020, la chanteuse de 18 ans a montré une paire de baskets et déclaré en se moquant de lui que son père les voyaient rose et blanc alors que, selon elle, elles sont vert et blanc.