Billie Eilish évoque son ex, le leader de The Neighborhood

Mauvaise année 2023 pour Billie Eilish. La Californienne a perdu Pepper, son pitbull qu’elle avait depuis l’enfance, et a rompu avec son copain, Jesse Rutherford, après moins d’un an de romance. La chanteuse de 21 ans et le rocker de 31 ans ont annoncé leur séparation en mai. Depuis lors, elle est célibataire et heureuse, comme elle l’a fait comprendre lors d’un question-réponse sur Instagram. «Êtes-vous en couple avec quelqu’un?» lui a demandé un fan. «Non monsieur», lui a-t-elle répondu avec trois émojis morts de rire.