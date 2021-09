Mode : Billie Eilish gagne une bataille pour les animaux

Végane, la star de 19 ans a contraint une maison de couture, dont elle portait la robe au Met Gala, de ne plus utiliser de fourrure animale.

Les stars ont rivalisé d’audace en se parant de tenues plus extravagantes les unes que les autres à la soirée du Met Gala, lundi 13 septembre 2021, à New York. Parmi elles, Billie Eilish était méconnaissable avec son look digne de celui de Marilyn Monroe. Blonde platine, la chanteuse de 19 ans est apparue très glamour dans une robe chair en tulle, munie d’une traîne de plus de 4 mètres, signée Oscar de la Renta. Si Alex Bolen, directeur de la marque, peut se féliciter d’avoir convaincu l’artiste américaine de porter cette création, il a dû faire une concession de taille. Végane et engagée dans la défense des animaux, Billie a exigé en retour qu’il cesse de commercialiser de la fourrure. Sa requête a aussitôt été acceptée, selon le «New York Time».