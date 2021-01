Los Angeles : Billie Eilish n’a aucune notion de l’argent

Ado pauvre devenue richissime, la star américaine constate qu’elle ne connaît pas le prix des aliments de base.

Si la star américaine n’a aucune valeur de l’argent, c’est, selon elle, à cause de son parcours de vie. «Je ne sais pas combien coûtent les choses parce que je n’étais pas une adulte jusqu’à présent, dit-elle. Vous savez, j’ai grandi sans argent.» L’interprète de «Bad Guy», dont la fortune est estimée aujourd’hui à 25 millions de dollars, se sent donc parfois «stupide» d’être aussi perdue dans ce domaine: «C’est une position vraiment étrange dans laquelle je me trouve.»