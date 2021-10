Royaume-Uni : Billie Eilish, plus jeune tête d’affiche de Glastonbury

La chanteuse de 19 ans se produira le 24 juin 2022 sur la scène principale du maous open air.

La jeune star, ici lors d’un concert à New York le 25 septembre 2021, est actuellement en pleine tournée américaine.

L’Américaine Billie Eilish va entrer dans l’histoire du mythique festival britannique. Lors de son concert, le 24 juin 2022, elle deviendra la plus jeune artiste à se produire en qualité de tête d’affiche sur la Pyramid Stage, scène principale de Glastonbury qui avait été contraint d’annuler ses éditions 2020 et 2021 .

Billie Eilish en a fait l’annonce lundi 4 octobre 2021, en postant un selfie en story Instagram où elle porte un sweat-shirt estampillé du nom du célèbre festival, un des plus importants de la planète en matière de notoriété et de fréquentation. Peu après sa publication, l’open air, qui réunit 200’000 personnes par jour, a relayé la nouvelle sur ses réseaux sociaux: «Nous sommes très heureux de confirmer que Billie Eilish sera tête d’affiche. Elle deviendra ainsi la plus jeune artiste solo à se produire en tête d’affiche.»