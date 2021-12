Billie Eilish se moque de Colin Jost adolescent

Samedi 11 décembre 221, Billie Eilish était à la fois l’invitée musicale et la présentatrice du «Saturday Night Live». Et la chanteuse de presque 20 ans – elle les fêtera le 18 décembre 2021 – n’a déçu dans aucun des deux exercices. Un passage de son monologue d’introduction a particulièrement fait rire les téléspectateurs, celui dans lequel celle qui sera la plus jeune tête d’affiche de Glastonbury évoquait le fait de grandir sous l’œil du public.