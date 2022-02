Le leader de Green Day s'est fait voler sa voiture

Californie : Billie Joe utilise les réseaux sociaux pour retrouver sa voiture

Le chanteur de Green Day s’est fait voler sa Chevrolet des années 1960. Il compte sur les Internautes pour obtenir des informations.

Le musicien Billie Joe, dont on ne compte plus le nombre de grattes explosées sur scène, a eu la mauvaise surprise de découvrir que sa voiture de collection avait été volée. «Ma voiture est une Chevy II de 1962. Elle tient une place à part dans nos cœurs et fait partie de la famille Green Day depuis plus de 30 ans», a-t-il écrit sur Instagram et sur Twitter en demandant à quiconque ayant des informations de les donner à la police de la ville de Costa Mesa en Californie.