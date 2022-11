TF1 : Billy Crawford a remporté «Danse avec les stars»

Billy Crawford est le gagnant de la saison 12 de «Danse avec les stars», qui avait introduit une nouvelle règle redoutable cette année. Le chanteur américano-philipin de 40 ans, qui avait connu un joli succès sous nos latitudes au début des années 2000, a fondu en larmes lors de l’annonce du verdict, vendredi 11 novembre 2022. Pour sa partenaire de danse, Fauve Hautot, c’est la quatrième victoire dans l’émission après 2012 (avec Emmanuel Moire), 2019 (avec Sami El Gueddari) et 2021 (avec Tayc). «Je n’y crois toujours pas. Quand j’ai vu Fauve pleurer, je n’ai pas compris si c’était de la peine car on avait perdu, ou de la joie car on avait gagné. Après, tout le monde a foncé sur moi, et c’est là que j’ai réalisé. Cela a été une surprise», a réagi, à chaud, Billy auprès du site du «Parisien».