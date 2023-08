Bing Chat veut squatter les navigateurs Chrome et Safari

Microsoft ne réserve plus Bing Chat à son navigateur maison Edge et ses applications Android et iOS (iPhone). La société dirigée par Satya Nadella a ouvert aux navigateurs tiers l’accès à sa solution dopée à l’intelligence artificielle. «Il s’agit de montrer à un plus large éventail de personnes l’incroyable valeur de réponses résumées, de création d’images et plus encore», a mis en avant sur son blog la société qui revendique plus de 1 milliard de conversations sur Bing Chat et plus de 750 millions d’images générées par ses outils.