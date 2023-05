Bing gonflé à l’IA s’améliore et s’ouvre au grand public

Malgré les inquiétudes autour des déploiements rapides de la technologie de l’intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, Microsoft continue son offensive contre Google. La firme de Redmond a ouvert jeudi au grand public l’accès au chatbot intégré il y a trois mois à son moteur de recherche Bing . Bing Chat était jusqu’ici en accès limité. «Bing a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs au quotidien et le nombre d’installations de l’application mobile a été multiplié par quatre depuis le lancement», a déclaré Yusuf Mehdi, vice-président du géant américain de l’informatique. «En conséquence, la part de marché de Bing grandit et celle de notre navigateur Edge progresse pour le huitième trimestre d’affilée», a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Microsoft prend sa revanche sur Google, après des années de domination de son moteur de recherche éponyme, de son navigateur Chrome et aussi de l’innovation dans l’intelligence artificielle. Les deux entreprises se sont lancées cet hiver dans une course effrénée à l’IA générative, depuis qu’OpenAI a mis en ligne ChatGPT, une interface capable de produire toutes sortes de textes sur simple requête en langage naturel. Mais le succès de ChatGPT, Bing, Bard (Google) et d’autres programmes soulève de nombreuses questions, de la propriété intellectuelle aux dangers en matière de désinformation, de fraudes ou de remplacement de nombreux emplois par l’IA. En Europe et aux États-Unis, les autorités réfléchissent à des moyens de réguler l’industrie en pleine explosion.