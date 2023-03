Bing sert désormais aussi à générer des images via l’IA

L’accès à Bing Image Creator via le chatbot de la nouvelle version de Bing intégrant ChatGPT n’est pour le moment possible qu’aux inscrits au programme bêta du moteur de recherche de Microsoft, Bing Preview. Il est toutefois possible de tester l’outil à l’adresse bing.com/create, sur desktop ou mobile, à condition de disposer d’un compte Microsoft. La firme de Redmond a aussi prévu de l’intégrer à son navigateur web Microsoft Edge. Pour limiter les utilisations abusives de son outil, l’entreprise dit collaborer avec son partenaire OpenAI pour encourager «une utilisation responsable d’Image Creator». «Nous avons veillé à ce que les limitations d’OpenAI, ainsi que des protections supplémentaires, soient intégrées à Image Creator», assure-t-elle, afin de «limiter la génération d’images nuisibles ou dangereuses».