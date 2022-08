Football: Binotto licencié à Xamax: «Pas évident humainement»

On lui demande si le message du «Professeur» ne passait plus dans le vestiaire. Le président recadre le débat. «On a complètement raté notre préparation, lors de laquelle nous avons commis des erreurs et nous n’étions pas prêts au début du championnat. Les premières défaites ont entamé notre confiance et les choses se sont enchaînées dans le mauvais sens, sans que l’on réussisse à inverser la tendance. Mais si on regarde le moment où on encaisse des buts, ça me donne surtout l’impression d’une équipe pas au point physiquement, qui n’arrivait pas à tenir les moments faibles des matches.»