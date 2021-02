Dans son approche, la commission s’est concentrée sur trois aspects: la mise en œuvre de la Stratégie biodiversité suisse, les mesures en faveur de la protection de la biodiversité dans l’agriculture et la question des subventions dommageables à la biodiversité. Dans sa vue d’ensemble, elle reproche au Conseil fédéral de ne pas en faire assez, et c’est pour rester poli. Si elle constate qu’il y a bien eu des efforts ces dernières années, ils sont loin de donner satisfaction: «La biodiversité continue de décliner en Suisse et une grande partie des objectifs nationaux et internationaux en la matière ne sont pas atteints». C’est l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) qui doit mener la Stratégie biodiversité suisse, mais il n’a pas été doté du personnel suffisant, regrette encore la commission.