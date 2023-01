Royaume-Uni : BioNTech va lancer gratuitement des traitements contre le cancer à l’essai

Le laboratoire allemand, l’un des pionniers dans le développement de l’ARNm, ouvrira également un nouveau centre de recherche et développement d’environ 70 personnes à Cambridge, et installera un siège régional à Londres. «Notre objectif est d’accélérer le développement d’immunothérapies et de vaccins à l’aide de technologies sur lesquelles nous menons des recherches depuis plus de 20 ans», a déclaré Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech, cité dans le communiqué.