Lucerne : Biquettes en goguette emmenées par la police en caddy

Trois chèvres naines se sont pavanées vendredi à Emmenbrücke. La police a fini par les stopper puis par les évacuer avec les moyens du bord.

«Les chèvres qui se sont échappées ont apparemment trouvé amusant de se défouler tôt vendredi matin à Emmenbrücke et dans les jardins environnants, au milieu du quartier résidentiel», indique un riverain. Lorsqu’il est sorti de chez lui vendredi en début de matinée, près de 40 à 50 voitures étaient déjà bloquées sur la route à cause des animaux. Le trafic a été stoppé par la police afin que les animaux puissent être récupérés.

«J’ai été étonné que les conducteurs bloqués fassent preuve d’une telle patience dans leurs voitures, car les chèvres étaient en route en pleine heure de pointe pour aller au boulot», poursuit le témoin. Deux animaux ont été capturés et la circulation rouverte quand soudain une troisième chèvre a quitté sa cachette dans un buisson pour se précipiter sur la route et la course a recommencé pour les forces de l’ordre.

La police précise qu’il s’agissait d’une mère et de ses deux petits. Leur propriétaire avait prêté les trois chèvres naines la veille à une connaissance. Et elles ont pris la clé des champs. Après avoir joué au chat et à la souris avec les policiers, les biquettes ont été arrêtées et transportées dans un caddy d’un grand magasin voisin. Tout est bien qui finit bien.