Asie : Birmanie: 5e jour de manifestations

Les Birmans ont commencé mercredi à descendre dans la rue pour le cinquième jour consécutif, au lendemain d’un raid nocturne de l’armée contre le siège du parti d’Aung San Suu Kyi.

«Le dictateur militaire a investi et détruit le quartier général de la LND aux environs de 21 h 30» (16 h 00 suisses), a indiqué le parti sur sa page Facebook, alors qu’avaient lieu des manifestations dans plusieurs villes, réprimées avec des canons à eau et des tirs de balles en caoutchouc.

L’ONU condamne

L’ONU a condamné mardi l’usage «disproportionné» et «inacceptable» de la force par l’armée auteure la semaine dernière d’un coup d’État. «De nombreux protestataires ont été blessés, dont certains gravement», d’après des rapports reçus de plusieurs villes du pays, a déclaré Ola Almgren, coordonnateur résident des Nations unies en Birmanie.

«Pas de dictature!»

Les autorités ont interdit depuis lundi soir les rassemblements de plus de cinq personnes à Rangoun, Napypidaw et dans d’autres villes. Un couvre-feu a été décrété et les manifestants se sont dispersés en début de soirée. Bravant les menaces, les manifestants sont à nouveau descendus mardi dans les rues, même si les foules ont été moins nombreuses que les jours précédents.