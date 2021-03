Asie : Birmanie: Aung San Suu Kyi devant la justice

L’ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, accusée de multiples infractions par la junte, comparaît lundi devant la justice au lendemain d’une des journées de répression les plus meurtrières depuis le coup d’État.

L’ONG comptabilise plus de 2100 arrestations depuis le putsch du 1er février, dont la Prix Nobel de la paix 1991, toujours tenue au secret. Elle va comparaître en vidéoconférence dans la matinée, a indiqué à l’AFP son avocat Khin Maung Zaw.

L’ex-dirigeante de 75 ans est poursuivie pour au moins quatre chefs d’accusation: importation illégale de talkies-walkies, non-respect des restrictions liées au coronavirus, violation d’une loi sur les télécommunications et incitation aux troubles publics. La junte l’accuse aussi de corruption en affirmant qu’elle a perçu 600’000 dollars et plus de 11 kilos d’or de pots-de-vin.