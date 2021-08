Asie : Birmanie: le chef de la junte promet des élections d’ici deux ans

Le chef de la junte birmane Min Aung Hlaing a promis la tenue d’élections «d’ici août 2023», dans un discours dimanche pour marquer les six mois de son putsch.

Malgré le chaos politique, économique et sanitaire, la junte poursuit sa répression pour museler toute opposition. En six mois, 940 civils ont été abattus, dont 75 mineurs, des centaines ont disparu et plus de 5400 sont derrière les barreaux, d’après une ONG de surveillance.