Birmanie: l'envoyé de l'ONU «terrifié» par la situation

Le rapporteur spécial des Nations Unies pour la Birmanie a lancé mardi une mise en garde, se déclarant «terrifié» par le risque d’escalade de la violence dans le pays, trois semaines après le coup d’État militaire.

Alors que les manifestants contre le coup d’État devraient se rassembler à nouveau mercredi dans les grandes villes, comme ils le font depuis des jours, l’envoyé des Nations Unies, Tom Andrews, a tiré la sonnette d’alarme. «Je crains un nouveau regain de violence mercredi en Birmanie, à une échelle plus importante que ce que nous avons vu depuis la prise de pouvoir illégale du gouvernement le 1er février», a déclaré M. Andrews.

Dans sa déclaration, Tom Andrews a indiqué avoir «reçu des informations selon lesquelles des soldats avaient été envoyés depuis des régions périphériques vers Rangoun», la capitale économique du pays, où se massent les manifestants. «Dans le passé, de tels mouvements de troupes ont précédé des meurtres, des disparitions et des détentions à grande échelle», a-t-il dit.

«Je suis terrifié à l’idée que, compte tenu de la confluence de ces deux mouvements – les manifestations massives prévues et la convergence des troupes – les militaires pourraient être sur le point de commettre des crimes encore plus graves contre le peuple de Birmanie». Andrews a également déclaré qu’il avait «entendu qu’un procès secret» d’Aung San Suu Kyi et de l’ex-président Win Myint avait commencé cette semaine.