Asie : Birmanie: plus de 500 civils tués depuis le coup d’État

L’Association d’assistance aux prisonniers politiques estime que 500 civils ont été tués en Birmanie depuis le coup d’État de la junte.

Plus de 500 civils, dont de nombreux étudiants et des adolescents, ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d’État militaire du 1er février en Birmanie, d’après l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP). «Nous avons confirmé 510 décès», a indiqué l’ONG qui précise que le bilan «est probablement beaucoup plus élevé». Et des centaines de personnes, arrêtées ces deux derniers mois, sont portées disparues.