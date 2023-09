Birmanie : Privée de soins, Aung San Suu Kyi est en danger

La junte birmane met en danger la vie d’Aung San Suu Kyi, figure de proue de la démocratie emprisonnée, a déclaré jeudi son parti politique, accusant les généraux de la priver de soins médicaux et de nourriture. L’ex dirigeante civile du pays est détenue depuis que les militaires lui ont pris le pouvoir par un coup d’État en février 2021, mettant fin à une expérience démocratique de dix ans, et plongeant la Birmanie dans la violence et le chaos.