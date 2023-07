Un mort et 12 blessés dans l’explosion d’une bombe en Birmanie

L’explosion d’une bombe placée dans un véhicule a fait un mort et 12 blessés lundi dans le sud-est de la Birmanie, a indiqué un représentant des autorités. Elle s’est produite près du point de contrôle du pont de Thanlwin vers 06 h 50 (00 h 20 GMT), a déclaré à l’AFP un responsable du conseil d’administration de l’État Karen. Cette attaque n’a pas été revendiquée. «Environ 13 personnes, dont des passagers et des membres (des forces de) sécurité, ont été blessées», selon la même source qui a requis l’anonymat. «L’une d’entre elles a succombé à ses blessures à son arrivée à l’hôpital», a-t-elle ajouté sans donner plus de détails.