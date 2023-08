Birmanie : Un Suisse arrêté pour un film «insultant» le bouddhisme

Les autorités birmanes ont arrêté début août un ressortissant suisse pour avoir écrit et réalisé un film portant atteinte à «la moralité et à la dignité» de la religion bouddhiste, a annoncé l’armée vendredi.

Didier Nusbaumer, 52 ans, a été arrêté le 8 août après avoir diffusé en juillet sur YouTube et TikTok un film qui «peut heurter la moralité et la dignité des moines bouddhistes», a indiqué la junte militaire dans un communiqué.

«Mots vulgaires et insultants»

Dans ce film de 75 minutes, «une jeune femme a utilisé des mots vulgaires et insultants contre la culture et la tradition des bouddhistes en portant atteinte aux bonnes vertus des moines», indique le communiqué. Treize autres personnes associées à ce film et qui «ont agi sans précaution (...) pour saper la moralité et la dignité» des moines ont également été arrêtées.