Le bouleau commence à fleurir

Selon MétéoSuisse, cette semaine marquera probablement le début de la haute saison du pollen de bouleau, un des types de pollen les plus allergisants. Sur son blog, MétéoSuisse rappelle que la saison du pollen démarre généralement vers la fin janvier, avec les premiers chatons de noisetier en plaine au sud, puis au nord des Alpes. «Cette année, le pollen de noisetier a plus ou moins démarré selon la norme, parfois de manière précoce. L'aune, lui, a commencé à fleurir quelques jours plus tard.» Le frêne démarre normalement sa floraison en plaine entre la mi-mars au sud et la fin mars au nord des Alpes.