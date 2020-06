Grisons

Bisbilles au Palais de justice: le parlement s’en mêle

Les députés ont discuté mercredi de la situation tendue au Tribunal cantonal et de l’enquête pénale ouverte contre son président. Ils envisagent de repousser l’élection des magistrats, prévue en août.

Le parlement grison a discuté pendant plusieurs heures de la situation de crise qui règne au Palais de justice. Un juge accuse le président du Tribunal cantonal d'avoir falsifié un verdict sur un litige successoral afin d'attribuer à une personne non impliquée dans l'affaire un montant à six chiffres. Une enquête pénale a été ouverte après le dépôt d'une plainte par un avocat .

Démission exigée

Mercredi, les groupes UDC, PS et PBD ont émis de sévères critiques contre l’ensemble des magistrats. Le PBD a exigé la démission du président du Tribunal, Norbert Brunner, affirmant que celui-ci entravait l'enquête en cours. Le PS a dit être choqué par la situation actuelle au tribunal. Quant au groupe UDC, il estime que les juges ne sont pas rééligibles et demandent que l'élection des six juges du Tribunal cantonal, prévue en août, soit reportée.