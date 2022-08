Cyclisme: Bissegger: «Après le Tour j’étais cuit, mais je suis prêt pour Munich»

83e du Tour de France 2022, course reine dans laquelle il avait ambitionné d’être plus dominant dans les étapes contre-la-montre, Stefan Bissegger (23 ans) évoque encore les trois semaines de course, et le barnum qui l’entoure, avec des étoiles dans les pupilles. Mais, avant de s’élancer dans la course en ligne des Championnats d’Europe à Munich, dimanche, il esquisse aussi quelques grimaces lorsqu’il se plonge dans cette aventure récente de sa vie. «La dernière semaine, c’était terrible, je n’avais plus aucune énergie, détaille le Thurgovien de l’équipe EF Education-EasyPost. Tu t’endors le soir, tu es fatigué; tu te réveilles le lendemain matin et tu es autant fatigué qu’au moment de t’endormir.»