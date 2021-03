Stefan Bissegger a remporté le contre-la-montre de Paris-Nice (14,4 km) autour de Gien et s’est emparé du maillot jaune. Le Thurgovien de 22 ans a signé sa première victoire au plus haut niveau.

Le Suisse a devancé de moins d’une seconde son premier concurrent, le Français Rémi Cavagna . AFP

Quel exploit réussi par celui qui avait été sacré c hampion du monde de poursuite juniors en 2016 à Aigle! S tefan Bissegger a signé m a rdi a utour de Gien, dans le Centre - Val de Loire, la confirmation de son talent, lui qui brillait aussi bien sur piste (5 titres de champion de Suisse chez les grands, déjà) que sur la route ( m édaillé d ’ argent du championnat d ’ Europe du contre-la-montre espoirs), depuis six ans déjà.

Plus vite que le TGV

Lors du chrono de la « Course au s oleil » , le vrai début de saison des courses à étapes du calendrier du World Tour, S tefan Bissegger a damé le pion aux plus grands spécialistes mondiaux de l ’ exercice chronométré. Le Thurgovien, nommé espoir suisse de l ’ année en 2019, a devancé le « TGV de Clermont » Rémi Cavagna de huit dixièmes, le vainqueur du dernier Tour d ’ Espagne Primoz Roglic de six secondes et le grand espoir américain Brandon McNulty de neuf secondes.

«E tre devant tous ces coureurs me rend heureux. C ’ est la première fois que je prends un tel maillo t, alors que je dispute seulement ma deuxième grande course à étape s chez les grands. Ce résultat veut dire beaucoup pour moi, parce que j’ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau-là » , a dit le Suisse au micro de France Télévisions. « Je suis encore assez jeune et c’est bon de pouvoir montrer ce que je vaux. Le tracé était technique et le fait que je m’entraîne énormément avec le vélo de contre-la-montre m’a aidé. Finalement, ce parcours me convenait très bien. »

AFP

Passé pro l ’ été dernier, le jeune Helvète a la gagne dans le sang. Lors de la saison 2019, sous le maillot de l ’ équipe de Suisse, il avait laissé poindre son talent sur des épreuves de second rang en gagnant notamment la première étape du Tour de l ’ Ain, une levée de la New Zealand Cycle Classic, mais aussi sur le Tour du Jura et la Course de la Paix. Il avait levé les bras pour la première fois chez les jeunes en 2015 déjà, au terme de la troisième étape du Pays de Vaud.

Éclatante confirmation

Plus qu ’ une révélation, c ’ est plutôt une magnifique confirmation pour le coureur de la formation « EF Education-Nippo » . A peine avait-il posé une pédale chez les grands l ’ été dernier qu ’ il a commencé à performer. Il a notamment terminé troisième des championnats de Suisse du contre - la - montre, avant de monter sur le podium de la troisième étape du costaud BinckBank Tour en octobre. Cette année, il avait déjà impressionné sur le chrono de l ’ UAE Tour, finissant deuxième, quatorze secondes derrière l ’ imbattable Filippo Ganna.