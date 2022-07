Cyclisme: Bissegger est «fan de son maillot» mais rêve du jaune

Stefan Bissegger (23 ans) fait partie des favoris du contre-la-montre de ce vendredi à Copenhague. «Le but est clair: gagner et enfiler le maillot jaune!» a-t-il affirmé, confiant mais tendu avant le départ.

Des crocs et des dinosaures

«Ce maillot, on l’aime ou on le déteste mais moi je suis fan!»

«Ce maillot, on l’aime ou on le déteste mais moi je suis fan, a rigolé le spécialiste du chrono. Et le message est fort, car il nous permet de soutenir et d’attirer l’attention sur le Tour de France féminin. Les femmes porteront ce même maillot et on en est fiers!»