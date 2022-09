Bitume arraché: pas de sanction pour les employés de la Ville de Genève

Genève : Bitume arraché: aucune sanction pour les employés de la Ville

Pas de sanction pour les collaborateurs de la Ville impliqués dans l’affaire du dégrappage de bitume aux Pâquis. C’est ce qu’a annoncé la magistrate Frédérique Perler, cheffe du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM), aux 280 employés du DACM via un mail envoyé le 31 août, comme le rapporte la RTS. Dans la missive, la conseillère administrative dit vouloir «limiter ce genre de risques à l’avenir en consolidant les procédures au sein du département». Elle ajoute que «les collaborateurs et collaboratrices impliqués dans cette affaire gardent toute ma confiance et mon soutien» et que, de son côté, «il n’est pas question de sanction».