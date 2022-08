Ville de Genève : Bitume défoncé aux Pâquis, les auteurs seront amendés

Le 22 juin, des membres d’actif-trafiC et de l’association d’habitants des Pâquis Survap se sont attaqué au bitume à coups de marteaux-piqueurs. Après avoir porté plainte, la Ville y avait finalement renoncé.

Il était très attendu, mais n’apporte finalement que peu d’éléments nouveaux. Le rapport de l’ancienne juge, mandatée par la Ville de Genève pour faire toute la lumière sur l’affaire du dégrappage de bitume aux Pâquis , vient d’être rendu. Avec moult détails, il corrobore la version de Frédérique Perler . Fin juin, la patronne du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité avait révélé avoir eu des échanges informels avec l’association d’habitants Survap et actif-trafiC, qui projetaient d’enlever le béton sur des places de parking. Elle avait alors admis avoir «commis une erreur d’appréciation» en ne s’opposant pas à cette action, trop heureuse qu’ils aient renoncé à leur projet initial de planter un arbre.

Une naïveté dont les auteurs ont profité. En effet, pour l’experte qui a rendu ses conclusions, ceux-ci ne pouvaient ignorer que ces discussions ne constituaient pas une autorisation officielle. Et d’ajouter: «A supposer que la situation n'ait pas été aussi claire pour tout le monde, il était aisé de demander et obtenir rapidement des éclaircissements et précisions par courriel.»