Selon Kris Jenner : Blac Chyna aurait tenté de tuer Rob Kardashian

Durant le procès qui oppose l’entrepreneuse aux Kardashian-Jenner, Kris Jenner a déclaré que son fils avait eu un pistolet sur la tempe.

Blac Chyna et Rob Kardashian au temps du bonheur, en mai 2016.

C’est le lundi 18 avril 2022 que s’est ouvert, devant la Cour supérieure de Los Angeles, le procès intenté par Blac Chyna à une partie du clan Kardashian-Jenner qu’elle accuse d’avoir fait annuler son émission de téléréalité «Rob & Chyna» , détruisant du même coup sa carrière. Elle leur réclame 100 millions de dollars. Vendredi 22 avril, c’était au tour de Kris Jenner de venir s’exprimer et la «momager» a fait des révélations fracassantes, rapporte l’agence Associated Press.

Selon l’Américaine de 66 ans, Blac Chyna a tenté de tuer Rob Kardashian durant une dispute qui s’est déroulée en décembre 2016. D’après elle, l’entrepreneuse de 33 ans, sous l’influence de l’alcool, a pointé un pistolet sur la tempe de celui qui était alors son petit ami, a tenté de l’étrangler avec le fil du téléphone et l’a frappé avec une barre en métal.

Quelques jours auparavant, Blac Chyna, qui se plaint de ne pas recevoir de pension alimentaire , avait évoqué cette altercation devant la Cour et assuré qu’elle plaisantait quand elle avait enroulé le cordon du téléphone autour du cou de Rob et pris son flingue sur la table de nuit. Ce à quoi Kris Jenner a répondu que pointer une arme sur la tête de quelqu’un n’était pas une plaisanterie. «Il était dans un horrible état. Je ne peux qu’imaginer ce qu’il ressentait. C’était une situation affreuse, j’avais le cœur brisé», s’est souvenue la mère de famille.

Interrogée par l’avocate de Chyna sur la raison pour laquelle personne n’avait appelé la police ce soir-là, la compagne de Corey Gamble a répondu que c’était parce qu’elle voulait aider la jeune femme. Elle a ajouté que les disputes étaient monnaie courante entre son fils et sa chérie de l’époque, parents d’une petite Dream âgée de 5 ans, et que tous deux consommaient des drogues et de l’alcool.