États-Unis : Blac Chyna se plaint de ne pas toucher de pension

La starlette de téléréalité a confié que sa plus grande force était d’élever seule ses deux enfants sans aide financière de ses ex.

Blac Chyna est maman de Dream, 3 ans, et de King Cairo, 7 ans. AFP

A la tête d’une ligne de cosmétiques et d’une ligne de vêtements, Blac Chyna ne semble pas particulièrement à plaindre niveau financier. Pourtant, l’entrepreneuse de 32 ans s’est lamentée de ne pas recevoir de pension des pères de ses deux enfants – Tyga et Rob Kardashian – dans une interview à la radio SirusXM. L’Américaine, qui a eu King Cairo en octobre 2012 avec Tyga et Dream en novembre 2016 avec Rob, s’est exprimée sur ce qui était sa plus grande force aujourd’hui.

«C’est de m’occuper de mes enfants toute seule, en tant que mère célibataire et sans soutien financier. C’est ça ma plus grande force. Je ne reçois aucune pension alimentaire», a-t-elle dit, insistant bien sur le fait qu’elle ne touchait pas un rond de ses deux célèbres ex-compagnons pour élever son fils et sa fille.

Ce que Blac Chyna a cependant omis de préciser en ce qui concerne le père de Dream, c’est que l’accord conclu devant la justice en mars 2019 concernant la garde de la fillette ne prévoit aucun versement d’argent. Comme le rappelle eonline.com, les parents s’étaient entendus sur l’arrêt du versement de 20’000 dollars par mois que Rob faisait à son ex. Il avait également été décidé que la maman et le papa se partageraient les frais médicaux et scolaires. Selon une source du site, Blac Chyna n’a jamais demandé à ce que la situation change.

Quant à Tyga, il apparaît qu’il n’est pas non plus obligé de donner quoi que ce soit à la maman de King Cairo. En 2017, Hollywood Life indiquait que le rappeur et la starlette avaient convenu que chacun paierait pour les dépenses au moment où l’enfant était en sa compagnie.