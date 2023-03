Black Eyed Peas, Rosalia et Martin Garrix au Paléo Festival

1 / 6 Le groupe Black Eyed Peas, formé par Taboo, Will.i.am, et Apl.de.ap (de g. à dr.), est la tête d’affiche du mardi 18 juillet 2023. Imago La chanteuse espagnole Rosalia, qui a sorti le hit «Con Altura» avec J Balvin, est attendue le mercredi 19 juillet 2023. Imago L’ultime tournée du groupe français Shaka Ponk passera par le Paléo, le jeudi 20 juillet 2023. Imago

Le menu du Paléo, dont le visuel est l’œuvre cette année de Lise Mendes et Son Do, étudiants en communication visuelle au sein de la HEAD-Genève, a été révélé le mardi 21 mars 2023. C’est lors d’une conférence de presse, diffusée sur YouTube et millimétrée comme la cérémonie des Grammy Awards, que Daniel Rosselat, président, Mathieu Monnier, Dany Hassenstein et Jacques Monnier, programmateurs, se sont succédés pour présenter avec fierté la centaine d’artistes que le public découvrira sur la plaine de l’Asse du 18 au 23 juillet 2023.

Si, sans surprise, Céline Dion ne figure pas à l’affiche, ce ne sont pas les stars qui manquent à l’appel. Parmi les immanquables, on citera pour la pop Black Eyed Peas, Rosalia, Jain et Aya Nakamura; pour le rock Phoenix, Interpol, Sigur Ros, Placebo, Shaka Ponk, Alt J, Indochine et Franz Ferdinand; pour le hip-hop Lomepal, Bigflo & Oli, Dinos, Lorenzo et Damso; pour la chanson Pomme, Pierre de Maere et Hervé; pour l’electro Martin Garrix, Kungs et Polo & Pan.

La vente des billets et des abonnements ouvrira le mercredi 29 mars 2023 à midi. La file d’attente virtuelle sera lancée dès 11h45. On rappellera que l’édition de 2022 s’était déroulée à guichets fermés et avait été un succès sur toute la ligne. La météo avait été radieuse, les deux nouvelles scènes (Belleville et Vega) avaient passé leur baptême du feu haut la main, la vaisselle lavable, les billets électroniques ou encore le paiement sans cash avait été adopté facilement par le public. «Le comptable est content», avait alors résumé en plaisantant Daniel Rossellat.