Consommation : Black Friday: bilan positif, dopé par les commandes en ligne

La traditionnelle braderie du vendredi suivant Thanksgiving a parfaitement fonctionné, malgré la crise. Les ventes en ligne ont doublé.

Celles-ci ont quasiment doublé par rapport à l’année dernière pour les enseignes spécialisées du groupe Migros, a indiqué vendredi à AWP un porte-parole du géant orange. Et de préciser que les achats sur internet et ceux «contrôlés dans les magasins» se sont traduits par une hausse des ventes conforme aux attentes.

«Peu après minuit, nous étions déjà en rupture de stock sur les premiers produits», a indiqué Digitec Galaxus, signalant un engouement particulier pour les aspirateurs et les machines à café, qui se sont vendus dès les premières heures «comme des petits pains».

On ignore encore si Digitec Galaxus atteindra les objectifs fixés pour ce «Black Friday» mais une chose est sûre, «en termes de recettes, nous sommes nettement au-dessus du niveau de l’année dernière», a indiqué la direction de la filiale de Migros.

Succès aussi pour Coop et Brack

Le concurrent Coop a également signalé une demande accrue sur sa plateforme Coop.ch, ainsi que sur les sites spécialisés Microspot et The Body Shop. Un porte-parole a souligné que les ventes en ligne sont en nette augmentation depuis le printemps. Pour ce qui est des activités stationnaires, l’évolution est «conforme aux attentes», a-t-il ajouté, sans plus de précisions.